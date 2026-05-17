Fracturas, pilotos involucrados y un terrible 'shock': así ha sido el espeluznante accidente de Márquez en el GP de Catalunya

El ilerdense fue trasladado al hospital después de sufrir un impacto tremendo tras un toque con Pedro Acosta. La moto quedó totalmente destrozada en una secuencia que pone los pelos de punta.

Ha sido sin duda la imagen del fin de semana en el deporte español. El accidente de Álex Márquez ha conmocionado a todo el deporte del motor después de dejar una de las acciones más escalofriantes de lo que va de temporada.

Todo sucedió a pocas vueltas de haber comenzado el Gran Premio de Catalunya. Pedro Acosta lideraba una carrera en la que le seguía muy de cerca Álex. En una de las rectas del circuito de Montmeló, el de Gresini aceleró para adelantar a su rival pero terminó chocando directamente con él.

Un fallo electrónico en la KTM de Acosta provocó un 'frenazo' que hizo que Álex chocara con la moto del murciano. El ilerdense soportó ese impacto sin irse al suelo pero no pudo evitar salirse de la trazada e irse a la zona de la hierba. Fue ahí donde Márquez perdió por completo el control de la moto.

La imagen es espeluznante. La Ducati de Álex, totalmente descompuesta y el piloto, en el suelo. Rápidamente entró la ambulancia en el circuito para atender al subcampeón del mundo. Instantes después, 'Dirección de Carrera' comunicaba que Álex estaba consciente y, minutos más tarde, que era trasladado al hospital.

Las consecuencias de un accidente terrible

Gresini, escudería del ilerdense, ha publicado un comunicado explicando, tras examen médico, las lesiones que sufre Álex: "Actualización sobre el estado físico de Álex Márquez: Fractura marginal de C7; se completará una evaluación adicional la próxima semana".

"Fractura de la clavícula derecha; se estabilizará con una placa. Se someterá a cirugía hoy por parte del equipo del Hospital General de Catalunya", explica el escrito.

'DiGia', Acosta y Fernández, también afectados

Fabio Di Giannatonio, ganador de la carrera, Pedro Acosta y Raúl Fernández también sufrieron daños. Es cierto que la peor parte se la llevó Álex pero Acosta tuvo que ser ayudado para volver a box por otros pilotos.

'DiGia' se fue al suelo de manera inmediata porque se topó con una de las ruedas de la moto de Álex. Se dolió de la mano. Raúl Fernández, envuelto también en un incidente posterior con Martín, tuvo que acudir al centro médico porque una pieza de la Ducati de Álex impactó contra él.

Podría haber sido mucho peor

Lo cierto es que la gravedad del accidente podría haber sido aún mayor. En la secuencia, se puede aprecia como Álex, tras chocar con Acosta, intenta de cualquier manera evitar irse contra las protecciones. A esa velocidad, un impacto contra el 'muro' podría haber sido fatal.