Un hombre fuerte de Yamaha avisa a Quartararo: "Le hemos ayudado a ser campeón y no ser agradecido no es bueno"

Paolo Campinoti, director de Pramac Racing, dice que Fabio Quartararo debería comportarse mejor con el equipo Yamaha: "Es muy crítico en este momento".

Fabio Quartararo vivió su mejor fin de semana en su casa, en Francia, con un sexto puesto que está muy por encima de las expectativas que tiene Yamaha en estos momentos. La moto ni mucho menos está para estos resultados.

Sus quejas siguen siendo constantes. Y en Yamaha se empiezan a cansar de sus comentarios. El director de Pramac Racing, Paolo Campinoti, le pide que sea más agradecido y que cese con sus comentarios.

"Está muy crítico en este momento, y cuando un piloto aborda el proyecto con esta actitud, es difícil percibir los aspectos positivos. Para él, ahora mismo todo es negativo", dice Campinoti.

Le pide que le sea más agradecido con el equipo que le hizo campeón de la categoría reina: "Yamaha lo introdujo en MotoGP y lo ayudó a ganar el campeonato mundial. La gratitud siempre es muy importante en la vida. No ser agradecido no es algo bueno".

Su mejor resultado

Fabio fue sexto en Le Mans ante su gente. Un grandísimo resultado. Sobre todo teniendo en cuenta que en la clasificación del mundial es decimosexto con apenas 26 puntos. Y está por detrás de las Honda de Luca Marini y Johann Zarco. Eso sí, es la primera Yamaha del mundial con mucha diferencia.