Lo que deja la jornada unificada: tres equipos salvados, uno casi descendido y un pique entre Vinícius y el Pizjuan

Alavés, Sevilla y Espanyol han confirmado de manera matemática su presencia en Primera División la temporada que viene. El Mallorca, tras caer ante el Levante, necesita un milagro en la última jornada para no baja a Segunda.

Ha sido una jornada unificada tremendamente intensa. Ha pasado de todo y el lío del descenso ha comenzado a resolverse aunque hay pocas cosas decididas de cara a la última jornada.

Deportivo Alavés, Sevilla y Espanyol se han salvado de manera matemática. Los de Quique Sánchez Flores han certificado seguir un año más en Primera tras derrotar al Oviedo (0-1). Los de Manolo González han hecho lo propio ante Osasuna (1-2) después de una segunda vuelta crítica para los 'pericos'.

El Sevilla, a pesar de la derrota ante el Real Madrid, certifica también de manera matemática su permanencia. Todo en un encuentro que ha decidido Vinícius con un gol tempranero. El brasileño tuvo sus más y sus menos con la grada sevillista sobre todo tras la celebración del gol de 'Vini' donde este se llevó el dedo al oído.

En el Ciutat de Valencia, Levante y Mallorca se jugaban la permanencia. Los granotas superaron a los bermellones con un resultado de 2-0. Un error grosero de David López permitió el primer gol del Levante, obra de Carlos Espí. Ya en los minutos finales, Kevin Arriaga puso el segundo de cabeza.

El Mallorca, para salvarse, debe ganar la última jornada al Oviedo y esperar un auténtico milagro que involucra resultados favorables en cuatro partidos. Una auténtica odisea.

La jornada unificada finalizó también con el empate a uno entre Athletic Club y Celta de Vigo en San Mamés. El Rayo Vallecano superó al Villarreal por 2-0 y los 'groguets' se jugarán la tercera plaza con el Atlético de Madrid en la última jornada.

En otro duelo vital por la permanencia, los colchoneros ganaron a un Girona que deberá vencer al Elche la última jornada si quiere seguir en Primera. Los de Sarabia vencieron al Getafe por 1-0 y marcan la salvación.