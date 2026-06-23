El 'recordatorio' de Marc Márquez tras renovar con Ducati: "Sigo compitiendo porque..."

El vigente campeón del mundo de MotoGP ha renovado con los de Borgo Panigale hasta 2028, año en el que soplará las 35 velas.

A las nueve y media de la mañana de este martes Ducati hacía oficial lo que viene siendo un secreto a voces desde hace varios meses.

Marc Márquez, vigente campeón del mundo de MotoGP, seguirá corriendo de rojo hasta 2028, cuando cumplirá 35 años.

"Marc es rojo. Quizás más rojo que nunca, y listo para escribir, en rojo Ducati completo, más páginas legendarias de su viaje en MotoGP", reza el texto publicado en redes sociales.

Ya en el comunicado, el ilerdense se ha mostrado muy contento por el acuerdo: "Sono rosso. Estoy muy feliz de renovar con el Ducati Lenovo Team y de seguir formando parte de esta familia. Cuando decidí venir a Ducati lo hice convencido de que era el proyecto más competitivo".

Además, agradece la confianza de los de Borgo Panigale: "Ellos apostaron por mí y construimos una relación basada en la confianza y el trabajo. En esta renovación han vuelto a demostrarlo, respetando mis tiempos y dándome la tranquilidad necesaria para tomar la decisión correcta".

Márquez también recuerda que no renueva por el hecho de seguir corriendo, sino por el hambre que le empuja a querer seguir ganando.

"En nuestro primer año juntos luchamos por el título y lo ganamos, un logro de un valor incalculable que confirmó el camino que habíamos elegido. Sigo compitiendo porque me apasiona este deporte y porque quiero seguir luchando por objetivos grandes", ha señalado.

"Estoy convencido de que este es el lugar adecuado para hacerlo. Mientras esté aquí, daré el máximo para volver a pintar el futuro de rojo", ha zanjado.

Marc Márquez aterrizó en Ducati en 2025 tras reencontrase consigo mismo un año anterior en Gresini después de dejar Honda tras 11 temporadas.