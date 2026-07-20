Ramoncín, sobre la madre de Nico Williams: "Vino en una patera embarazada y su hijo, vestido de rojo y español, ha ganado un Mundial"

Ramoncín hace su particular análisis deportivo y social de la victoria de España en el Mundial y habla del dominio sobre el terreno de juego de una España muy distinta a la que ganó el Mundial en 2010.

Ayer España se coronaba campeona del Mundial tras derrotar Argentina, una victoria sobre la que Ramoncín hace el análisis deportivo y el análisis social.

El músico habla de que "ayer solo hubo un equipo sobre el terreno de juego" y señala que la selección argentina no realizó el primer disparo a puerta hasta casi el final de la prórroga.

Por otro lado, destaca el hecho de que esta selección española es muy diferente a la de 2010. Entonces "estaban las estrellas del Barça, del Madrid, del Atlético", mientras que ahora ni siquiera las mayores estrellas, Lamine Yamal o Pedri, han sido las más determinantes.

Por otro lado, destaca la imagen de Nico Williams con su madre, que llegó a España en una patera y embarazada y que su hijo, "vestido de rojo y español gane una copa del Mundo". "Tiene un análisis social muy emocionante", apunta Ramoncín.

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