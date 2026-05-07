Clavijo asegura que el crucero con hantavirus "en ningún caso atracará, solo fondeará"

Los detalles El presidente de Canarias ha anunciado tras la reunión con la ministra de Sanidad y el ministro de Política Territorial que el crucero del hantavirus no atracará en el puerto de La Granadilla, sino que fondeará.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que el crucero con hantavirus "en ningún caso atracará, solo fondeará" en el puerto de La Granadilla, en Tenerife.

"Es una muy buena noticia porque vectores de posibles contagios y de riesgos se disminuyen", ha señalado Clavijo ante los medios a la salida tras la reunión con la ministra de Sanidad y el ministro de Política Territorial.

De esta manera, Clavijo ha explicado que "la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda trasladarlos y más tarde llevarlos al aeropuerto". "En ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto. Se hará con todas las garantías para evitar cualquier tipo de contagio y transmisión", ha añadido.

Así, ha recalcado que "el buque no va a atracar" porque, ha dicho, "el Gobierno solo va a utilizar el fondeo".

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