¿Ducati, favorita en Le Mans? Ojo al pronóstico que hace Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia, piloto de Ducati, dice que el circuito debería beneficiar a su moto incluso por delante de las Aprilia.

El Gran Premio de Francia, en Le Mans, podría ser una gran oportunidad para las Ducati. En Jerez ya asomaron la patita, con victorias de Marc Márquez y Alex Márquez en la sprint y la carrera respectivamente.

Y este fin de semana podrían aspirar a todo de nuevo. Ha dicho Pecco Bagnaia que podría ser el circuito ideal para las condiciones de su moto.

"Me alegro de ir a Le Mans. Sobre el papel, es el tipo de circuito que mejor puede sacar partido al carácter de la Desmosedici de Ducati", dice el piloto italiano.

Además, la cita llega inmediatamente después de los test de Jerez: "Tras los test, quedé satisfecho; probamos algunas soluciones prometedoras que pueden echarnos una mano no solo aquí, sino también en otros tipos de circuitos. Esperamos que haga buen tiempo y seguimos trabajando para acercarnos a los más fuertes".

Márquez habla de la meteorología

La lluvia podría ser protagonista en Le Mans. Unas posibles condiciones mixtas podrían volver a beneficiar a un Marc que ya lo adelante: "Será un fin de semana con muchas incógnitas: el tiempo podría depararnos algunas sorpresas".

"En cualquier caso, en Jerez hemos trabajado bien. Aparte de la caída, fuimos competitivos y el lunes también dimos un buen paso adelante", completa el actual campeón del mundo.