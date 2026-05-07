Noticia 'Jugones': Valverde recibe puntos en el hospital tras una nueva pelea con Tchouaméni

El centrocampista uruguayo, uno de los capitanes del Real Madrid, ha recibido puntos de sutura tras un nuevo enfrentamiento con el francés.

Si este miércoles salía a la luz que Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni habían tenido un enfrentamiento durante el entrenamiento del Real Madrid, este jueves ha habido una nueva réplica del terremoto... de mayor escala.

'Marca' ha adelantado que ambos se han vuelto a pelear en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y desde 'Jugones' añadimos nuevos datos sobre la misma.

El centrocampista uruguayo ha tenido que ir al hospital para recibir puntos de sutura y Álvaro Arbeloa se ha encargado de acompañarle.

Fede ha llegado en torno a las 12:30h del mediodía al centro sanitario acompañado del técnico madridista.

Tras ser atendido, su coche ha regresado a Valdebebas pero el charrúa no iba en él.

El club se encuentra investigando lo sucedido y es probable que en las próximas horas se tomen medidas al respecto.