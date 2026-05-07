La lluvia 'amenaza' la carrera de Le Mans y Marc Márquez ya se frota las manos

El piloto de Ducati demostró en la sprint de Jerez que es muy superior en condiciones de lluvia. Y ahora en Francia se podría repetir esa situación.

La lluvia 'amenaza' Le Mans. Este fin de semana, el sprint y la carrera de MotoGP podría celebrarse bajo la lluvia en Francia. Y eso es una grandísima noticia paraMarc Márquez.

Ya demostró el de Ducati que es un auténtico experto en este tipo de situaciones. En Jerez. hace dos semanas, ganó la sprint en mojado, teniendo que acudir a boxes en el ecuador para cambiar a la moto de lluvia.

Y tras volver a la pista puso encima de la mesa que en esas condiciones mixtas es el rey. Fue lanzado hacia la primera posición, pasando a Pecco Bagnaia y colocándose líder.

Marc acabó ganando la sprint de Jerez. No pudo en la carrera, que sin embargo fue en condiciones de seco.

¿Lluvia en Le Mans?

Las previsiones meteorológicas dicen que lloverá en Le Mans tanto el sábado como el domingo. Por lo que el espectáculo estaría garantizado.

Porque tanto la clasificación, como la sprint y la carrera podría ser con las motos de lluvia.

Ya el año pasado el agua fue protagonista. Y el caos fue total. El ganador fue el francés Johann Zarco, con la satélite de Honda. Segundo, por cierto, se coló Marc. Que este fin de semana se vuelve a frotar las manos.