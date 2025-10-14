Ahora

"Solo puedo hacer lo que puedo"

La profunda reflexión de Djokovic sobre Carlos Alcaraz y Sinner

El serbio es consciente de que le será muy difícil vencer a los dos mejores jugadores del mundo a cinco sets.

Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos AlcarazJannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos AlcarazGetty

Durante una entrevista con el 'Corriere della Sera' en la que ha hablado como nunca sobre su relación con Rafa Nadal y Roger Federer, Novak Djokovic también se ha referido a Carlos Alcaraz y JannikSinner.

El serbio, que ya ha soplado las 38 velas y se encuentra en la fase final de su carrera, es consciente de la dificultad que implicará alzar su 25º 'major'.

"Solo puedo hacer lo que puedo. Me será muy difícil en el futuro superar el obstáculo de Sinner y Alcaraz en los torneos al mejor de cinco, en los Grand Slams", ha explicado.

Eso sí, en los Masters 1000 y restos de torneos ATP sí cree que pueda batir a los dos cabezas del ranking.

"Creo que tengo más posibilidades al mejor de tres, pero al mejor de cinco es complicado", ha explicado el balcánico.

A pesar de ser conocedor de las dificultades, Djokovic no se resignará a dar por perdidos los Grand Slams.

"No pienso renunciar a los Grand Slams en ese sentido. Voy a seguir luchando e intentando llegar a la final y luchar por al menos otro trofeo", ha zanjado.

