La llamativa afirmación de Djokovic sobre Federer: "Nunca he sido cercano a él"

El jugador más laureado de la historia ha mostrado un gran respeto por el suizo, pero ha destacado que nunca llegaron a entablar una relación.

Novak Djokovic, con Roger FedererNovak Djokovic, con Roger FedererGetty Images

Novak Djokovic ha mostrado su lado más sincero en una entrevista concedida al 'Corriere della Sera' en la que Rafa Nadal y Roger Federer han sido protagonistas en sus palabras.

Por un lado, sobre el manacorí ha afirmado que nunca llegaron a ser grandes amigos debido a la rivalidad que mantenían, y eso que al principio de sus carreras incluso llegaron a salir a cenar juntos.

Sobre el suizo va más allá y asegura que nunca llegó a entablar una relación con él a pesar de que compartieron más de una década en el circuito y se disputaron decenas de títulos.

Eso sí, siempre respetando a la leyenda de Basilea: "Siempre he respetado a Federer, fue uno de los mejores de todos los tiempos".

"Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he sido cercano a él", añade 'Nole' en unas declaraciones que, cuando menos, sorprenden.

