La llamativa afirmación de Djokovic sobre Federer: "Nunca he sido cercano a él"

El jugador más laureado de la historia ha mostrado un gran respeto por el suizo, pero ha destacado que nunca llegaron a entablar una relación.

Novak Djokovic ha mostrado su lado más sincero en una entrevista concedida al 'Corriere della Sera' en la que Rafa Nadal y Roger Federer han sido protagonistas en sus palabras.

Por un lado, sobre el manacorí ha afirmado que nunca llegaron a ser grandes amigos debido a la rivalidad que mantenían, y eso que al principio de sus carreras incluso llegaron a salir a cenar juntos.

Sobre el suizo va más allá y asegura que nunca llegó a entablar una relación con él a pesar de que compartieron más de una década en el circuito y se disputaron decenas de títulos.

Eso sí, siempre respetando a la leyenda de Basilea: "Siempre he respetado a Federer, fue uno de los mejores de todos los tiempos".

"Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he sido cercano a él", añade 'Nole' en unas declaraciones que, cuando menos, sorprenden.