"Marc Márquez ha hundido a Bagnaia": Pol Espargaró se pone en la piel de Pecco

El expiloto de MotoGP y actual probador de KTM ha explicado la situación en la que se encuentra el italiano ante la manifiesta superioridad de su compañero.

Pol Espargaró ha dejado una llamativa reflexión en una entrevista a 'As' sobre la rivalidad entre Marc Márquez y PeccoBagnaia.

O, más concretamente, sobre cómo se debe sentir el italiano después de que llegue alguien nuevo a su equipo y arrase de la manera en la que lo ha hecho el de Cervera.

"¿Qué pasa cuando tú tienes problemas, pero tu rival esos problemas no los siente? ¿O los siente mucho menos, como es el caso de Marc y gana de la manera que gana?", arranca su reflexión.

Según el expiloto de MotoGP y actual probador de KTM, esa circunstancia va poco a poco minándole la moral a uno.

"Pues que te hunde. Y tú notas más esos problemas que nunca, no encuentras salidas y, poquito a poquito, te vas hundiendo más", ha señalado.

"Esa es la situación en la que se encuentra Pecco, que está en un proceso de cambio, un tiempo de evolución, pero, evidentemente, aún no ha tocado con él", concluye Espargaró, quien considera que Bagnaia aún está a tiempo de recuperar sensaciones.