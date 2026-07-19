"Márquez ganó pero tuvo suerte de que Bezzecchi...": el llamativo análisis del equipo de Rossi

Pablo Nieto ha analizado la actualidad de MotoGP con especial énfasis en el papel del piloto de Ducati en el Mundial y la remontada que ha llevado a cabo en las últimas citas.

A mitad de verano, MotoGP atraviesa un momento de gran emoción con muchos pilotos que llegan a la segunda mitad de la temporada con opciones de tener un gran papel en el campeonato. Sin lugar a dudas, Marc Márquez es el piloto que mayor revuelo está generando con la gran remontada que ha protagonizado situándose a 18 puntos del líder, Jorge Martín, aunque con un Ai Ogura entre ambos que es segundo, y que suma tres podios seguidos.

Esta situación ha sido analizada por Pablo Nieto, también centrándose en su equipo y las posibilidades de VR46 para lo que resta de temporada. Así respondía el español al ser preguntado por el vigente campeón de la categoría reina: "Al final siempre es Marc y hay que tenerlo siempre en cuenta en las quinielas. Vimos que el año pasado, incluso teniendo la lesión que tuvo en Indonesia, había ganado a falta de cuatro o cinco carreras. Obviamente no poner a Marc en las quinielas sería un error".

Aunque dejó una llamativa observación a la hora de poner en valor los últimos grandes premios del nueve veces campeón mundial: "Obviamente Márquez ganó indiscutiblemente. Tuvo también la suerte que Bezzecchi, en este caso que era el líder, ha fallado muchísimo en los domingos". Unas declaraciones a 'Mundo Deportivo' a las que el 'team manager' del VR46 añadía: "Hablamos de 25 puntos el domingo más la 'sprint', hay muchísimos puntos en juego. Hay que tener muchísimo cuidado porque en tres carreras te has plantado sin sumar ningún punto y el que estaba octavo se planta tercero. Y en este caso estamos hablando de Marc Márquez, que es Marc Márquez".

Pero finalmente, respecto a la clasificación, Nieto aseguró ver como "candidatos tanto a Martín como a Bezzecchi", mientras que VR46 "sin hacer mucho ruido, ahí siguen" en la pelea, con un gran Fabio di Giannantonio que el directivo también analizó. "Estamos a 16 puntos del primero. Sabemos que es muy complicado y hacer de momento un campeonato tan regular, que es lo que nos pasó sobre todo el año pasado, pues positivo, bastante positivo... hemos mejorado en ese punto (la regularidad), que es realmente el punto fuerte ahora de 'Digia'".

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