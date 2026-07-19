Shakira y Madonna deslumbran en el descanso de la final del Mundial con un Justin Bieber reflexivo y BTS haciendo vibrar

Los detalles Un momento muy esperado de esta final era el show durante el descanso del partido, donde las reinas del pop han brillado, aunque no han sido las únicas.

La final del Mundial presentó un espectáculo al estilo del 'Half Time Show' de la Super Bowl, que no decepcionó. Madonna inició la velada con su tema 'Music', acompañada por Ronaldinho y Ronaldo. Luego, Gustavo Dudamel, los Muppets y un grupo de músicos ofrecieron un show de rock que dio paso a BTS con 'Dynamite'. Justin Bieber emocionó con su canción 'Everything Hallelujah', antes de la actuación estelar de Shakira con 'Dai Dai', el himno del Mundial 2026. El cierre estuvo a cargo de Coldplay junto al coro PS22, sumando a Shakira, BTS y Bieber, culminando con un mensaje de 'Love'.

Había gran expectación por ver las actuaciones del descanso de la final del Mundial al estilo del 'Half Time Show' de la Super Bowl y no han decepcionado. La primera en salir a escena ha sido Madonna, la indiscutible reina del pop, quien, rodeada por un grupo de bailarines, ha deslumbrado con su mítico tema 'Music', una actuación en la que también ha estado acompañada por los exfutbolistas brasileños Ronaldinho y Ronaldo, quienes han aparecido montados en un buggy en el que se ha subido la artista y juntos, han entrado al estadio Metlife.

Tras la fiesta montada por la cantante estadounidense, en la que no ha faltado el baile y las luces de color rosa, ha llegado el turno del director de orquesta Gustavo Dudamel junto a los Muppets y un grupo de músicos que han convertido el MetLife en un espectacular show de rock que ha dado paso, a continuación, a la actuación del grupo surcoreano BTS, cuyo componentes han hecho vibrar --y bailar-- al público con 'Dynamite'.

Así, el estadio ha bajado los decibelios para recibir a un Justin Bieber que, junto a su guitarra, ha interpretado su reflexivo y profundo tema 'Everything Hallelujah', una canción muy íntima que gira en torno a la gratitud, la fe y la redención espiritual, que ha acabado con los aplausos de los asistentes a la final del Mundial.

Y, de esta forma, ha llegado la actuación estelar de la noche: Shakira y su 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026. La cantante colombiana ha eclipsado con sus ya míticos movimientos de caderas y su pegadiza letra, que se ha convertido en un 'himno' del campeonato --y hit del verano--. Tras el estribillo, Burna Boy, artista con quien comparte el tema, ha aparecido en el escenario instalado para las actuaciones del descanso de la final y ambos han convertido el MetLife en una auténtica celebración.

Shakira durante su actuación en la final del Mundial

Como broche final, Coldplay ha cantado junto al coro PS22, formado por alumnos de Cuarto y Quinto de Primaria de un colegio público de Nueva York, un emotivo momento al que se han sumado Shakira, BTS y Justin Bieber, y que ha acabado con el despliegue de un enorme panel en el suelo que se leía la palabra 'Love'.

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