Irán eleva la ofensiva: ataca Kuwait y Baréin y amenaza a EEUU con una respuesta "contundente y devastadora"

¿Qué ha pasado? Dirigentes iraníes aseguran que Washington intenta sembrar la división interna después de haber sufrido "derrotas sucesivas" sobre el terreno y defendió que la cohesión nacional será clave para derrotar al "Gran Satán".

La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue creciendo tras una serie de ataques y contraataques entre ambas naciones. Después de bombardeos estadounidenses en Irán y la respuesta iraní con misiles y drones, el comandante iraní Alí Abdolahi advirtió de una respuesta "contundente y devastadora" a futuras agresiones de Washington. El conflicto se intensifica con ataques iraníes a bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin. La situación se agrava tras el colapso del memorando de entendimiento firmado en junio, con al menos 50 muertos y más de 500 heridos en Irán debido a los bombardeos recientes.

La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue escalando a un ritmo preocupante. Después de una nueva noche de bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní y de la respuesta con misiles y drones lanzada por Teherán, el principal centro de mando militar iraní ha advertido este domingo de que cualquier nueva acción de Washington recibirá una respuesta "contundente y devastadora". Mientras tanto, diversos medios estadounidenses aseguran que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reaccionado con enorme enfado al conocer un informe sobre la muerte de dos militares tras un ataque iraní en una base en Jordania.

En un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general Alí Abdolahi, lanzó una dura advertencia a Estados Unidos: "Cualquier acto de agresión, intimidación o barbarie se enfrentará a una respuesta contundente y devastadora", aseguró el alto mando militar, quien también llamó a la unidad entre la población, las Fuerzas Armadas y las autoridades iraníes para hacer frente al que calificó como el "enemigo estadounidense criminal, traicionero y astuto".

Asimismo, Abdolahi afirmó que Washington intenta sembrar la división interna después de haber sufrido "derrotas sucesivas" sobre el terreno y defendió que la cohesión nacional será clave para derrotar al "Gran Satán", como el régimen iraní denomina a EEUU.

El comunicado llega un día después de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, acusara a Estados Unidos de violar reiteradamente los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado entre ambos países a mediados de junio y advirtiera de que la República Islámica tiene "lecciones inolvidables" para Washington.

Misiles iraníes alcanzan bases estadounidenses

La respuesta de Teherán continúa intensificándose. Según informaciones publicadas por 'The New York Times', varios misiles iraníes habrían logrado superar los sistemas de defensa aérea estadounidenses y alcanzar bases militares de EEUU en Jordania en sucesivas oleadas de ataques. Por su parte, Irán asegura que sus operaciones contra objetivos estadounidenses en Jordania han provocado la muerte de dos soldados estadounidenses, una información que no ha sido confirmada oficialmente por Washington.

Además de Jordania, Teherán ha lanzado ataques con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, ampliando el conflicto por toda la región, algo que ha obligado a declarar la alerta nacional.

En este sentido, el Ejército kuwaití confirmó la activación de sus sistemas de defensa aérea tras detectar "misiles y drones hostiles" sobre su espacio aéreo durante la mañana. Pocas horas después, el Ministerio del Interior de Baréin emitió una alerta a la población y pidió evacuar hacia los refugios o "lugares seguros más cercanos" ante nuevos ataques iraníes procedentes de la "pecaminosa agresión israelí".

La nueva crisis se produce tras el colapso del memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán el pasado mes de junio, un acuerdo que pretendía poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero. Desde entonces, ambas potencias han intensificado sus ataques.

Según el Ministerio de Salud iraní, al menos 50 personas han muerto y más de 500 han resultado heridas en Irán durante las últimas tres semanas como consecuencia de los bombardeos estadounidenses, especialmente tras la ofensiva iniciada el pasado fin de semana.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido