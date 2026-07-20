Trump, el actor al que nadie invitó a la fiesta de España: el presidente de EEUU, en la foto de Rodri levantando el Mundial

¿Qué ha pasado? Del mismo modo que le hizo al Chelsea, el republicano se quedó para la imagen de un equipo campeón levantando un título en EEUU. En esta ocasión, al menos, se marchó y dejó a los jugadores de la Selección.

Donald Trump vuelve a ser el centro de atención, esta vez en el Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, Canadá y México. Su tendencia a no quedarse en segundo plano eclipsó a figuras como Claudia Sheinbaun y Mark Carney, así como la entrega de la Copa del Mundo a la Selección Española. Durante la premiación, Trump insistió en estar presente junto a Gianni Infantino para entregar medallas, incluso a Borja Iglesias, y se mantuvo en la foto mientras Rodri levantaba el trofeo. Finalmente, dio un paso al lado para permitir que los verdaderos protagonistas celebraran la victoria, destacando el gol histórico de Ferran Torres.

Ya se lo hizo al Chelsea... y se lo ha hecho a España. Así es Donald Trump. Así es el presidente de Estados Unidos. Un dirigente que no le gusta, que no quiere, estar en segundo plano. Que si puede, y que si no puede también, va a terminar siendo el protagonista o saliendo con los protagonistas de verdad. Y claro, este Mundial 2026 era 'suyo'. Lo organizaba su país, junto a Canadá y a México, pero al final su figura ha terminado opacando tanto a Claudia Sheinbaun como a Mark Carney e incluso a la propia entrega de la Copa del Mundo a la Selección.

Se hizo de rogar todo. Y fue así porque Trump tenía que bajar del palco de autoridades. Tenía que ir, junto con su amigo, amiguísimo, Gianni Infantino, a entregar las medallas a los jugadores participantes en el torneo.

A Borja Iglesias también. El delantero del Celta apenas le miró y, como se ve que Trump se quedó con ganas de estar con los futbolistas campeones del mundo, no se quería ir de la foto. No se fue de hecho de la foto mientras Rodri levantaba al cielo de Nueva York la Copa del Mundo.

Ahí estaba, con Infantino a su lado como diciéndole que no era el momento. Como tirando de él, o pareciendo tirar de él, y que no se repitiera lo del Chelsea en el Mundial de Clubes. Ahí no se fue, celebrando con los futbolistas 'blues' el título como si él hubiera dado más de dos patadas al balón.

En esta ocasión, y ya con la Selección habiendo levantado el Mundial, Trump dio un paso al lado para, esta vez sí, dejar a los protagonistas de verdad celebrar el Mundial.

Porque España ya tiene la segunda estrella. Porque tiene su segundo título, después de una impecable victoria ante Argentina para poner el broche de oro a su paso por EEUU, Canadá y México. Todo, gracias a ese gol de Ferran Torres en el 106 que ya es historia de la Selección.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido