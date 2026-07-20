Las lágrimas del GOAT del fútbol: Messi rompe a llorar tras perder ante España la final del Mundial

¿Por qué es importante? El 10 no pudo evitar la emoción en su último partido de Copa del Mundo con la Albiceleste. Lo intentó todo ante la Selección tras jugar seis torneos con Argentina, marcar 21 goles y dar a su país su tercera estrella en Qatar 2022.

Lionel Andrés Messi, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, lideró a Argentina en su tercer Mundial y, aunque no pudo conquistar el cuarto, dejó una huella imborrable. Con 39 años, luchó incansablemente en su última Copa del Mundo, intentando remontar ante una España superior. Messi, que debutó en 2006 y ha jugado seis Mundiales, derramó lágrimas en Nueva York, consciente de que quizás era su última vez con la Albiceleste. Ha disputado tres finales y ganado una, anotando 21 goles. Este Mundial de 2026 puede ser su último tango con Argentina. Un grande, sin duda.

Don Lionel Andrés Messi. Así de claro. Así de simple. El para muchos mejor jugador de la historia. El líder de Argentina. El digno heredero de Diego Armando Maradona que tanto buscaban en la Albiceleste. El 10. No hay más. Un jugador que llevó a su país a su tercer Mundial. Un jugador que, para alegría y felicidad de España, no pudo llevar a su país a ganar el cuarto. En su cara, las lágrimas del que sabe que es el final.

Del que sabe que era su última oportunidad. Su última Copa del Mundo. Su, a saber, última vez vistiendo la camiseta de Argentina. Y lo intentó de todas las formas posibles. Liderando a su equipo. Con 39 años que sabemos que tiene porque es lo que marca el DNI pero que no es lo que su fútbol demuestra. Le buscaron. Siempre. Buscando una remontada que, ante España, no terminó por llegar.

En el verde. Tras una derrota ante España. Ante un equipo que fue superior y ante el que cedió el trono y el cetro conquistado en Qatar. Así fue. Tanto fue que no pudo contener las lágrimas. Porque pasados unos minutos tras la conclusión del partido, el 10 terminó por romperse.

Terminó por derramar sus lágrimas en el verde de Nueva York. En uno en el que quizá se vio por última vez a Messi con la camiseta de Argentina. En su última vez en un Mundial. Ha jugado seis. Ha disputado tres finales. Ha ganado una.

En su haber, 21 goles. Nada más y nada menos, desde que debutase en ese lejanísimo Mundial de Alemania en 2006 con el 19 a la espalda. El 10 estaba destinado a ser suyo y así terminó siendo. En su última participación, en 2026, ha entregado el cetro a España.

Ha sido su, posiblemente, último tango con Argentina. Su última vez. La última ocasión en la que el país al que tantas alegrías ha dado le ve con la Albiceleste. Un grande. Así es don Lionel Andrés Messi.

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