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A por la segunda estrella

Del 'Como si fueras a morir mañana' de Leiva al 'Superestrella' de Aitana: los nuevos 'himnos' para apoyar a España en la final del Mundial

El contexto Más de 16 años después del gol de Iniesta, la Selección tiene a un partido poder sumar una nueva Copa del Mundo. En la cabeza de la afición, música. Música que va desde el clásico 'Yo soy español' al 'Mi gran noche' de Raphael.

A la izquierda, Leiva; a la derecha, afición de la Selección
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Puede haberse convertido en el nuevo himno para apoyar a España. Para ir al cien por cien con la Selección en la final del Mundial ante Argentina. Es el 'Como si fueras a morir mañana', de Leiva. De un artista que puso en pie al estadio de Cádiz vistiendo la camiseta blanca de los de Luis de la Fuente y con un claro mensaje previo al duelo del MetLife.

"Vamos a mandarle un mensaje de ánimo a los muchachos de la Selección. Es el equipo soñado para competir en una final. ¡Confiamos en ellos!", dijo en pleno concierto.

La afición, encantada con la opción de convertir la letra de Leiva en esa canción que suene si se levanta la Copa del Mundo en Estados Unidos. Ese tema inolvidable para la celebración de cara a la segunda estrella.

En Argentina, mientras, tienen otras opciones ante el disgusto entre sus aficionados al escuchar el 'Yo soy español'. Y en la calle, en España, lo mismo. Con multitud de opciones para cantar a pleno pulmón en las hipotéticas celebraciones del Mundial.

Desde el 'Desátame' de Mónica Naranjo al 'Mi gran noche' de Raphael, pasando por un tema más moderno como el 'Superestrella' de Aitana.

Y es que en el fondo todos tienen esa música que suena en su cabeza para celebrar un título. Es, justamente, lo que une. Es ese deseo, esas ganas, de volver a celebrar un Mundial 16 años después de ese gol de Iniesta en Sudáfrica 2010.

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