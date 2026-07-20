De Lamine bañando a Messi hasta Trump y el 'Cucugato': los mejores memes de la final del Mundial 2026

Lamine bañando a Messi en uno de los memes del Mundial

El contexto La Copa del Mundo de EEUU, Canadá y México ha sido la del show y la del humor en redes sociales. Desde Vozinha al entrenador de Japón y 'Death Note' hasta llegar a una final donde hasta ha habido tiempo para Ronaldinho y Ronaldo.

El Mundial 2026 ha sido el más caro de la historia y se ha destacado por su espectáculo, especialmente en la final de Nueva York. Ha sido también el Mundial de los memes y el humor en redes sociales como X, TikTok e Instagram, acompañando a Argentina y España en su lucha por la segunda estrella. Momentos memorables incluyen a Vozinha, Moriyasu con su libreta y Haaland con su melena viral. España ganó la final contra Argentina, con una imagen simbólica de Messi despidiéndose de los Mundiales. Además, Ronaldo y Ronaldinho participaron en el espectáculo musical. El humor ha sido un elemento clave, especialmente con España como campeona del mundo.

El Mundial 2026 ha sido el más caro de toda la historia. Ha sido, también, el Mundial del espectáculo. Del show. De eso que tan bien saben hacer los estadounidenses y que demostraron en la final de Nueva York. Y ha sido, sin duda, el de los memes. El de las redes. El del humor en X, TikTok e Instagram que, como no podía ser de otra manera, ha acompañado a Argentina y a España en la lucha por la segunda estrella.

Porque es complicado olvidar a Vozinha. Es imposible no tener en la mente a Moriyasu, seleccionador de Japón, y esa libreta mientras tras él estaba el personaje de 'Death Note'. Y claro, Haaland y esa melena viral. Sí, así ha sido. Así ha sido la Copa del Mundo 2026.

Una que ha tenido a no pocos usando todo el ingenio posible para repartir humor tanto en las victorias como en las derrotas. Con Argentina como una de las más 'vigiladas' por las redes FIFA mediante. Y, ahora, también.

Han recordado una vez España ha ganado la final a la Albiceleste la imagen de Messi bañando a Lamine... pero ahora dada la vuelta. Ahora con el 19 de España bañando al 10 de Argentina. A un Messi que se despide de los Mundiales ante un extremo español que ha ganado el primero que ha jugado.

Y es que ha habido para todos. También, incluso, para Ronaldo y Ronaldinho, que han aparecido con su mejor chándal de los domingos en el espectáculo musical de la final del Mundial.

Lo cierto es que, sabiendo que España es campeona del mundo, el humor hace como más gracia todavía. Larga vida al Cucugato.

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