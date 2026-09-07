La terrible frase del médico de Márquez: "Si Marc fuese Alcaraz, habría tenido que retirarse ya"

Samuel Antuña, cirujano de Marc Márquez, cuenta cuál es el estado de su brazo derecho: "Estamos inmersos en un proceso que es lento y que, ahora, está algo mejor de cómo estaba".

Marc Márquezestá en plena remontada a pesar de que todos los médicos hablan prácticamente de 'milagro' al ver cómo se encuentra su brazo derecho después de las operaciones por las que ha pasado. Su cirujano de confianza, Samuel Antuña, ha hablado.

Ha dicho en 'Motorsport' que en otro deporte como el tenis Marc no habría podido continuar.

"Si Marc fuese Carlos Alcaraz, habría tenido que retirarse del tenis profesional. Podría jugar a tenis, pero como un aficionado", explica el cirujano.

Reconoce que Marc está mejorando, pero que deben ir muy poco a poco: "Estamos inmersos en un proceso que es lento y que, ahora, está algo mejor de cómo estaba pero, para nada tiene un brazo normal, ni lo volverá a tener nunca. A Marc le cuesta jugar a pádel, con eso se lo digo todo".

"Ponerle un valor real al brazo de Marc es imposible, porque él tiene una gran capacidad para suplir sus carencias. Lo que sí puedo decirle es que ese brazo está muy limitado en fuerza; sobre todo del bíceps. Yo diría que ese brazo está en torno a un 50% de su capacidad", explica el médico del piloto de Ducati.

Todo cambió en el accidente de Indonesia de la temporada pasada: "Antes del accidente de Indonesia, toda la lesión del brazo estaba muy bien compensada. No estaba perfecto, pero estaba bien y, tras aquel percance, se descompensó. La caída de Indonesia supuso volver a empezar".

"Le provocó una luxación acromioclavicular, asociada a una fractura de la base de la coracoides. Una luxación así, para alguien que pilota a 350 kilómetros por hora, es muy importante que se cure bien, para que no tenga secuelas, pues los músculos del hombro se fijan en la clavícula y, si la clavícula no queda estable, puede dar problemas. La luxación se curó, aunque tardó cuatro meses en estar bien", explica el médico de Márquez.

A pesar de todas esas complicaciones en el hombro, Marc sigue compitiendo como el primer día. Está a 19 puntos de Jorge Martín y este fin de semana, en el Gran Premio de San Marino, podría asaltar el liderato.

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