La reflexión de la 'mano derecha' de Márquez en Honda sobre Acosta: "Seguro que le dijo a Ducati que..."

Óscar Haro fue un hombre tremendamente importante para Marc durante su etapa en la fábrica japonesa. La llegada de Acosta a Ducati se ha producido con el visto bueno del ilerdense, según Haro.

Marc Márquez y Pedro Acosta formarán la duplas más temida de MotoGP en 2027. Ambos se postulan como grandes candidatos al título sabiendo que contarán con una de las motos más potentes de la parrilla. Entre ellos, serán grandes rivales.

La dupla española ocupará la totalidad del 'box' de Ducati en lo que ha sido una decisión criticada en Italia. Todo con el Mundial entre ceja y ceja sabiendo que el título va a ser el objetivo de ambos.

Óscar Haro fue un hombre de mucha confianza para Márquez durante su gloriosa etapa en Honda. El ingeniero conoce muy bien a Marc y asegura que la bienvenida del ilerdense a Acosta va mucho más allá de lo que la gente piensa.

"Marc es, pero si hay alguien que le ha abierto la puerta en Ducati a Pedro es. ¿Por qué? Porque Marc tiene un feeling con Gigi Dall’Igna y con Tardozzi de la hos***", asegura Óscar en el canal de Nico Abad.

Es más, Haro también asegura que Márquez podría haber empujado a Ducati en favor de fichar a Pedro: "'Después de mí, este tío es el que tenéis que coger'. Estoy seguro de que ha tenido esa conversación, porque sé cómo es Marc. Y ha tenido la posibilidad, como hacía Valentino Rossi, que Valentino Rossi decía 'yo no quiero a este tío' y se acababa".

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