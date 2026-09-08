Muere Silvia Ederra, exjugadora de balonmano, a los 43 años

La navarra, que fue internacional con la selección española, ha fallecido tras una larga enfermedad.

Día de luto en el deporte español tras confirmarse el fallecimiento de Silvia Ederra, exjugadora de balonmano.

La navarra, internacional con España, ha fallecido a los 43 años tras una larga enfermedad.

Ederra, en sus dos décadas de carrera profesional, militó en clubes como el Itxako, Mar Alicante, Castro Urdiales, Sporting La Rioja o Bera Bera.

Silvia cuenta con un palmarés envidiable: cinco ligas, tres Copas de la Reina y cinco Supercopas de España.

El Sporting La Rioja ha emitido un comunicado en el que se despide de ella: "Hoy nos toca despedir a una persona especial, pero sobre todo a una persona a la que quisimos y que dejó una huella imborrable en nuestra familia",

"Hay personas que pasan por un club y, aunque el tiempo pase, permanecen para siempre en su historia y en el corazón de quienes tuvieron la suerte de compartir camino con ellas", añade.

"Silvia, siempre tendrás un lugar en nuestra historia y en nuestros corazones", zanja.

🖤 Hoy hemos conocido el fallecimiento de Silvia Ederra, exjugadora del @BMSportingLR y una de las caras más reconocibles del equipo riojano 🕊️ La familia del #balonmano español quiere trasladar su pésame a la familia y amigos D.E.P. pic.twitter.com/qZUbz637UQ — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) September 8, 2026