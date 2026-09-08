"De la Fuente no cumplió su promesa conmigo...": Morata explica por qué no fue al Mundial

El delantero del Leganés ha afirmado que podría haber "aportado al grupo", pero comprende que "para el míster iba a ser más fácil si no estaba".

Álvaro Morata fue uno de los nombres propios de la recta final del mercado de fichajes. El delantero aterrizó en el Leganés cedido por el Como como el fichaje estrella de la segunda división española.

Tenía importantes ofertas económicas y otras de clubes europeos, pero optó por volver a Madrid, a su casa.

Ahora, tras haber debutado con el conjunto pepinero, el punta pasó por la 'Ser' para tratar diversos temas de actualidad y, entre ellos, el Mundial.

Morata afirma que le hubiera "flipado estar en el Mundial" ya que "podría aportar al grupo", pero entiende la decisión de De la Fuente: "Para el míster iba a ser más fácil si yo no estaba".

"Imagínate, arrancas un Mundial y empieza a decir todo el mundo que qué pinto yo allí. Mejor evitar ese ruido. Y Borja y el resto de delanteros también lo merecían. Lo del nivel de Oyarzabal yo siempre lo he dicho, igual que lo de Ferran. Metió el gol que me habría gustado meter a mí y me alegré muchísimo por él", ha explicado.

Eso sí, agradece al técnico riojano su sinceridad y el trato, aunque no pasa la oportunidad de darle un 'palito' entre risas.

"Sí, me llamó De la Fuente para decirme que no iba. Yo se lo agradecí, le dije que lo entendía perfectamente y les deseé toda la suerte del mundo. Lo único que no cumplió su promesa conmigo, porque me dijo que si era campeón iba a salir a caballo con la Copa en la mano... Igual todavía está a tiempo (risas). Los chavales lo han cumplido, que Cucurella tiene ahí su tatuaje", ha señalado.

Sobre el futuro, no "cierra" la puerta a volver a la Selección, pero sabe que será muy difícil: "Pero hay que ser honestos y ahora mismo es una locura. Lo veo muy difícil por la competencia que hay. Lo hablaba el otro día en el vestuario, estamos en un momento fantástico de la posición del '9' con Espí, Gonzalo, Chupe, Arnau, Samu... Más los que ya están. Creo que España tiene el mejor nivel en todas las posiciones desde hace tiempo".