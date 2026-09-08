¿Está más cerca la retirada o la continuidad de Fernando Alonso?: "Tú no ves a Aston Martin..."

Juan Pablo Montoya, expiloto de Fórmula 1 y antiguo rival del asturiano, afirma que le "sorprendería que no siguiera".

El futuro de Fernando Alonso es una de las grandes incógnitas de la Fórmula 1. Su contrato con Aston Martin vence al término de la presente temporada y el piloto de 45 años no tiene del todo claro qué hacer.

Más allá del rendimiento del coche, que no es ni aceptable, el bicampeón del mundo de F1 puso el foco en el reglamento de la categoría y en la necesidad de realizar modificaciones.

Sin embargo, hay quien cree que su renovación es ya un hecho, como es el caso de Juan Pablo Montoya, expiloto de F1 y antiguo rival de Fernando.

"Me sorprendería que no siguiera. Tú no ves a Aston Martin preocupado, buscando, hablando con pilotos, no están hablando, no se oye nada por lo menos", ha explicado en declaraciones que publica 'Soy Motor'.

El colombiano sí pone el foco en el equipo y en el motorista: Lo importante para Aston Martin el próximo año es encontrar la dirección donde tienen que ir y tienen que hacer un paso muy grande para el coche del 2027 y Honda tiene que hacer un paso muy grande. Porque donde Honda pueda cerrar esa diferencia sería espectacular".

De hecho, asegura que cuando Alonso ha tenido un 'arma' decente, ha podido competir: "Es complicado mostrar con lo que tiene, pero mira lo que hizo un Zandvoort. Fue muy bueno. El coche fue muy rápido. Y yo creo que Madrid es una oportunidad decente para mostrar qué pueden hacer".