El jefe de la Fórmula 1 señala qué tiene que pasar para que Fernando Alonso no se retire

Stefano Domenicali, CEO de la F1, considera que si el asturiano "tiene buenas señales de que el coche será competitivo, se quedará".

A pesar de que en la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 Fernando Alonso afirmase que su continuidad en la categoría en 2027 depende de los cambios que se ejecuten en el reglamento, el CEO de la F1 le ha desmentido.

En declaraciones a 'Marca', Stefano Domenicali ha asegurado que "no se trata del reglamento, sino de que merece un coche competitivo".

"Creo que si tiene buenas señales de que el coche será competitivo, se quedará", ha explicado el italiano.

Domenicali no oculta el interés de la F1 en que Alonso no se retire: "Espero que Fernando siga durante muchos años como piloto, pero Fernando siempre será parte de nuestra familia".

"Si Fernando tiene un buen coche, siempre he dicho que estará en cabeza porque es un piloto con un talento increíble. Necesitamos su imagen, su personalidad...", ha añadido.

Es por ello que pone la pelota en el tejado de Aston Martin: "Hablé con Fernando. Mi relación con él es muy, muy buena y de verdad espero que se quede. De verdad espero que el plan de Aston Martin, para el motor, sea sólido para darle a Fernando lo que se merece como campeón del mundo".