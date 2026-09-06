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El comienzo de la 'Era Dorada': se cumplen 20 años del Mundial de Baloncesto de 2006

La selección española conquistó su primera copa del mundo de baloncesto en septiembre de 2006. Fue un hito histórico para el deporte español que dio pie al nacimiento de la mejor generación de jugadores que ha dado este país.

baloncesto

Sigue siendo a día de hoy uno de los grandes hitos del deporte español. El Mundial de Baloncesto de 2006 es uno de los momentos más memorables que se han vivido este siglo en España. La selección entrenada por Pepu Hernández llegaba a Saitama, Japón, con una gran generación de jugadores.

Unos jóvenes Pau Gasol, Juan Carlos Navarro o Jorge Garbajosa lideraban un combiando que terminaría siendo el mejor grupo de jugadores que ha dado el baloncesto español hasta la fecha. La final ante Grecia fue un momento antológico en el que España levantó su primer gran título continental.

Ese partido se pudo seguir en 'laSexta' en directo. Fueron alrededor de 3.600.000 espectadores los que no se quisieron perder un evento histórico. 20 años después, la voz de Andrés Montes sigue acompañando al hito que dio pie a todos los demás títulos conseguidos por España en el baloncesto. Sin duda, algo más que un Mundial.

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