Ducati señala la "dificultad" que lastra a Marc Márquez: "El Mundial parecía perdido..."

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, ha destacado cómo "sufre" el ilerdense "en las curvas de derechas, especialmente en las que son muy largas".

En un acto celebrado en Bolonia, Claudio Domenicali analizó la enésima resurrección de un Marc Márquez al que muchos dieron por muerto en el campeonato cuando apenas se había consumido un tercio del mismo.

En declaraciones que publica 'La Gazzetta dello Sport', el CEO de Ducati ha afirmado que el ilerdense, que llegó a estar a más de 100 puntos del líder, ahora está en la 'pomada'.

"Hace tres meses, este Mundial parecía irremediablemente perdido; hoy, la perspectiva es muy diferente y diría que el campeonato está muy abierto", ha explicado.

Ahora, a 19 puntos de Jorge Martín, se vislumbra un escenario distinto: "El inicio de temporada fue muy difícil. Después, durante el verano, las cosas se han equilibrado mucho. Estamos por detrás y, por tanto, no somos los favoritos. Cuando el campeonato ya está avanzado y hay puntos que recuperar, siempre es complicado; pero lo bonito es que estamos en la pelea".

Eso sí, Marc sigue sin estar al 100% físicamente, y eso es lo que más le lastra: "Sufre en las curvas de derechas, especialmente en las que son muy largas. Ha recuperado una parte, pero otra es muy difícil. Todavía tiene una dificultad".

"Necesita trabajar de manera específica durante el fin de semana, debe intentar apretar menos el viernes para conservar fuerzas para el sábado y el domingo", ha zanjado Domenicali.