Tadej Pogacar era líder de la Vuelta cuando se fue al suelo y no pudo seguir participando. Marc Márquez no quiere que le pase lo mismo.

Marc Márquez puede ganar su décimo título mundial este fin de semana en el Gran Premio de Portugal. Necesita ganar la sprint o sumar 14 puntos durante todo el fin de semana. Pero sobre todo lo que no quiere es cometer un error y acabar a cero.

Por eso se ha acordado de lo que le ocurrió a Tadej Pogacar en la última edición de la Vuelta, cuando con la victoria muy cerca se acabó yendo al suelo al pisar una piedra.

Así lo recuerda Marc: "A mis rivales solo les queda atacar y yo estoy en una posición que puedo defender. Pero me gustaría defender estando delante porque evitas riesgos. Cuando entras en medio del pelotón como Pogacar en la Vuelta a España... la tenía ganada y esa caída le dio la victoria a Enric Mas".

Es obligatorio asumir riesgos, pero Marc sabe que no necesita hacerlo como Jorge Martín y Marco Bezzecchi: "El riesgo ha sido una de las cosas nuevas que he tenido en la cabeza este año, sobre todo después de la lesión, pero este año, la segunda parte de la temporada, siempre intentaba ver el riesgo. Y esto creo que me ha hecho caerme menos. O me ha hecho gestionar mejor las situaciones".

"Ha sido una segunda parte de temporada que nunca en mi carrera deportiva me había caído menos. Y ha sido todo porque he intentado ver el riesgo antes de que pasara, intuirlo o algo. Luego, cuando vas en moto, no estás pensando en el riesgo, pero si la primera vuelta saliendo de box sabes que en esa curva el neumático frío... en condiciones mixtas, la condición, por ejemplo, de Malasia en el sprint... pues todos esos riesgos intentar analizarlos bien y minimizarlos. El riesgo cero nunca existirá", explica el piloto de Ducati.

Portimao es una pista que podría beneficiar a las Aprilia: "Espero que Bezzecchi y Martín vayan muy rápidos. A ellos se les da muy bien esta pista".

Del "odio" a los sábados a poder salir campeón

Marc siempre ha sostenido que no le gustan los sábados y las sprints. Pero ahora puede ser campeón en ese escenario. Aunque en sus declaraciones a 'DAZN' previas a Portimao ha insistido en que ni él ni su equipo deben tener prisa por ser campeones.

"Siempre digo que odio los sábados, pero los sábados me han dado el liderato del mundial. No hay que tener prisa. Lo importante es lograrlo y da igual cuándo", cierra Márquez.

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