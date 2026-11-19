Philippe Diallo y Kozo Tashima se presentan contra Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA el próximo mes de marzo.

La FIFA ha hecho oficiales las candidaturas a la presidencia del organismo, presidido actualmente por el suizo Gianni Infantino. Este se presentará a la reelección contra el francés Philippe Diallo y el japonés Khozo Tashima.

Las elecciones se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en el Congreso de Rabat.

Diallo y Tashima se convierten en los dos aspirantes. El primero con el apoyo del fútbol europeo y el segundo del fútbol asiático. Ambos han tenido que presentar un aval de al menos cinco federaciones para concurrir a las elecciones.

Serán las 211 federaciones las que elijan quién es el próximo presidente de FIFA.

Diallo podría contar con los apoyos de las federaciones europeas que den la espalda a Infantino. Y se podría convertir en un aliado de España de cara al Mundial 2030, donde la competencia por la gran final contra Marruecos está siendo feroz.

Infantino, sin rival desde que fuera elegido presidente por primera vez en 2016, afronta ahora unas elecciones que llegan después de su polémica de intentar vender los derechos del Mundial de fútbol. Tras la queja de muchas federaciones tuvo que echarse atrás.

El nuevo presidente se conocerá en el Congreso de Rabat el 18 de marzo de 2027.

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