Marc Márquez necesita ganar la sprint o sumar catorce puntos todo el fin de semana para volver a salir campeón de MotoGP.

Marc Márquez puede salir campeón del Gran Premio de Portugal de este fin de semana. Incluso en la sprint lo puede conseguir si logra la victoria. Su lucha es contra Jorge Martín, pero hay quien cree que no hay ningún tipo de lucha.

Pedro Acosta, quien será su futuro compañero en Ducati, es de esa opinión: "Ya no hay lucha, ya no hay lucha".

En su llegada a Portimao, Acosta ha analizado la situación del campeonato del mundo: "¿Sumar 14 puntos? ¿O meterle dos el sábado? Pensaba que iba a ser más fácil el sábado. Lo acabará el domingo, creo yo".

"Al final, creo que vemos muchos que nos jugamos un buen resultado y él se juega algo que es mucho más grande, y que quizás no hace falta entrar en peleas tontas por un día u otro, es lo que quiero decir. También creo que es más bonito ganar un campeonato el domingo", dice el futuro piloto de Ducati.

Marc tiene una opción muy seria este fin de semana. No necesita arriesgar demasiado. Con 14 puntos entre las dos carreras saldrá campeón. Un resultado razonable teniendo en cuenta de dónde viene.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido