Pogacar abandona La Vuelta 2026 tras una durísima caída

El corredor esloveno se ha visto obligado a retirarse de la competición tras sufrir una aparatosa caída en la etapa 8. Era el gran favorito.

Es uno de los dramas del año en el ciclismo. Tadej Pogacar, que había decidido disputar esta Vuelta para ganar la última 'Grande' que le queda, se ha visto obligado a abandonar la competición después de una durísima caída en la etapa 8.

El esloveno era líder destacado de La Vuelta y tremendo favorito para conquistar el título. Tres minutos le separaban de Enric Mas. El mallorquín pasa a ser, con la retirada de Pogacar, líder de la clasificación general y favorito para ganar la competición.

Tadej, tras la caída, ha mostrado gestos de mucho dolor. Ha sido la propia Vuelta, en sus redes sociales, quien ha comunicado la retirada del esloveno. El campeón de cinco Tour de Francia y un Giro de Italia había acudido a La Vuelta para ganar la última 'Grande' que le queda. Por desgracia, el ya legendario ciclista deberá intentarlo otro año.

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