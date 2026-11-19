El balear considera que el ilerdense es ahora "menos explosivo y físicamente más débil", pero sigue siendo "realmente competitivo frente a sus rivales".

Si Marc Márquez se corona campeón del mundo por décima vez, la octava en la categoría reina, este fin de semana en Portugal, ¿será ya considerado como el mejor piloto de la historia?

En este debate ha entrado de lleno Jorge Lorenzo en una entrevista publicada por MotoGP y ha sido tajante: "Marc Márquez, si gana la carrera al Sprint en Portimao, se convertirá en ocho veces campeón del mundo de MotoGP".

"Necesita sumar dos puntos más que Jorge Martín. Parece que igualará a Agostini en la categoría reina con, creo, ocho títulos mundiales", ha explicado.

Para él, el '93' ya es el 'GOAT': "Se convertirá en el mejor piloto de la historia. Y, en términos de técnica y habilidades, creo que es el mejor de todos los tiempos".

Y eso que en los últimos, debido a las lesiones, Marc ha sufrido una pequeña metamorfosis: "Lo que más me ha sorprendido es que todavía tiene esa rabia por ganar. Después de todo lo que ha pasado, es increíble que siga estando en lo más alto. Sobre todo, ha aprendido mucho a gestionar las situaciones. Es una versión completamente diferente de Marc a la de hace diez años".

Aun así, Lorenzo le sigue viendo un par de escalones por encima de sus rivales: "Antes arriesgaba constantemente, en cualquier condición y en cualquier circuito. Ahora es un piloto mucho más maduro e inteligente. Es más completo, probablemente menos explosivo y físicamente más débil. Pero, en conjunto, sigue siendo realmente competitivo frente a sus rivales".