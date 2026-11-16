MotoGP
'Salvaje' palo de un archienemigo de Márquez a Aprilia: "Han tirado el Mundial por la borda"
Andrea Dovizioso, leyenda del motociclismo, no duda en apuntar a que la escudería italiana lo tenía todo de cara para optar al título y, aún así, han terminado poniéndoselo en bandeja a Marc.
Marc Márquez roza con al yema de los dedos su décimo título Mundial. El de Cervera puede ser campeón este mismo sábado en Portimao si consigue sacarle dos puntos en la 'sprint' a Jorge Martín. Sería sin duda la culminación a una temporada memorable.
No hay que olvidar que Marc llegó a estar a 102 puntos del liderato cuando, justo en ese momento, decidió pasar por quirófano para ser intervenido de su hombro y de su pie. Nadie esperaba su regreso de manera tan contundente y, en ese caso, las Aprilia (que lideraban el Mundial) tenían una cómoda renta sobre la que ir hacia el título.
Márquez ha aprovechado cada uno de los errores que han cometido Marco Bezzecchi y Jorge Martín. Además, ha cometido pocos, casi ninguno. Andrea Dovizioso, que fue 3 veces subcampeón en los mundiales de 2017, 2018 y 2019 que ganó Marc, ha elogiado al ilerdense.
Sin embargo, ha sido más contundente a la hora de criticar a Aprilia, a quien acusa de haber desperdiciado una opción clara de título: "Eran más rápidos que Marc Márquez, pero han tirado el Mundial por la borda. En cuanto a Marc, es inútil reiterar lo bueno y fuerte que es y que, obviamente, merece este título. Pero, si analizamos la temporada de este año, la combinación Bezzecchi-Aprilia era más rápida que la combinación Márquez-Ducati".
"Y, además, se habían creado una ventaja de más de 100 puntos. Sin embargo, si eres más rápido y se ha visto que tu moto era más competitiva que la Ducati en varios circuitos, si no has ganado significa que lo has tirado por la borda", reconoce Dovizioso en unas declaraciones a 'Motociclismo'.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido