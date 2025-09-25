Ahora

Boicot a Israel

La UEFA baraja expulsar a los equipos de Israel de las competiciones europeas

Los detalles Según informa 'The Times', la UEFA tomará la decisión acerca de la participación de equipos israelíes en todas sus competiciones la próxima semana. Un panel de asesores de la ONU ha pedido a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel.

La sede de la UEFA
La UEFA estaría a punto de tomar una decisión trascendental de cara a todas sus competiciones. Según informa el diario británico 'The Times', el máximo organismo del fútbol europeo votará la próxima semana si los equipos de Israel siguen participando en el fútbol europeo, una decisión que apoyaría una gran mayoría de los miembros del comité ejecutivo.

Los partidarios de suspender a Israel recuerdan que Rusia fue excluida de las competiciones europeas desde su invasión de Ucrania en 2022. Un panel de asesores de la ONU ha pedido a la FIFA y a la UEFA que suspendan a Israel después de que una comisión de investigación del organismo concluyera que en la Franja de Gaza se está cometiendo un genocidio.

"El deporte debe rechazar la percepción de que todo sigue igual. Los organismos deportivos no deben ignorar las graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando sus plataformas se utilizan para normalizar injusticias". trasladó este panel de asesores.

¿Qué pasa con la FIFA?

El único equipo israelí que participa en competiciones europeas esta temporada es el Maccabi Tel Aviv. En su partido contra el PAOK griego en Salónica hubo protestas en contra de la participación de los equipos israelíes y a favor del boicot.

En el caso de la FIFA, la Asociación Palestina de Fútbol ha pedido repetidamente al organismo que suspenda a Israel de las competiciones internacionales. A día de hoy, Israel ocupa el tercer lugar en el Grupo I de clasificación para el Mundial, detrás Noruega e Italia.

En los últimos meses han crecido las sugerencias de suspender a los equipos israelíes de participar en competiciones internacionales. En la Supercopa de Europa, antes de comenzar el partido que enfrentaba al PSG y al Tottenham, se desplegó una pancarta que decía: 'Dejen de matar niños, dejen de matar civiles'.

