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"Me siento libre"

Marc Márquez se sincera sobre sus motivos para tributar en España: "Cada quien es libre de decidir"

El eneacampeón ha explicado las razones por las cuales no ha decidido seguir la tendencia de muchos deportistas españoles de mudarse al país vecino para evitar pagar un alto número de impuestos.

Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto" Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"Getty

Los deportistas españoles están siendo criticados cada vez más por mudarse de España a Andorra para evitar pagar el mismo número de impuestos que se abonan en el territorio español. En el principado, el sistema fiscal es mucho más favorable, y es por ello que muchos cambian su residencia.

Sin embargo, uno de los mayores exponentes del deporte nacional como es Marc Márquez mantiene en España su residencia fiscal, a pesar de haber contado con una vivienda en el país vecino. En declaraciones recogidas por 'Motosan', el ilerdense ha explicado sus motivos para pagar impuestos en España.

"Claro que gano mucho dinero. Incluso después de pagar mis impuestos, todavía me sobra bastante. Eso sin duda ayuda. Por supuesto, entiendo que cada quien querría mudarse; es libre de decidirlo. Me siento cómodo en España y quiero vivir donde tenga las mejores condiciones para rendir al máximo en la pista", aclara el eneacampeón del mundo, sobre su motivación para mantener su residencia fiscal en suelo español.

En sí, el piloto español cuenta que durante el comienzo de su carrera se mantuvo en Cervera, aunque intentó mudarse a Andorra, un episodio que no terminó de satisfacerle. Años más tarde, tras su accidente en el Gran Premio de España de 2020, Marc cambió Cataluña por Madrid.

"En aquel entonces, estaba tranquilo. No necesitaba fisioterapeutas ni equipamiento especial. Desde mi lesión, necesito equipamiento especial, fisioterapeutas y un entrenamiento diferente. Por eso me mudé a Madrid, porque allí encontré un buen equipo y un buen centro de entrenamiento. Siempre vivo donde creo que tengo las mejores condiciones para rendir mejor en la pista", concluye el vigente campeón del mundo.

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