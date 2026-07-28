Pedro Acosta y el reto de ganar a Marc Márquez en Ducati: "No tengo más tiempo que perder"

El murciano ha explicado su decisión de dejar KTM para mudarse a Bolonia, donde espera tener "una moto para ganar el campeonato".

Tras renovar a Marc Márquez, que era la prioridad, Ducati se lanzó a cerrar el fichaje de Pedro Acosta para suplir a un Pecco Bagnaia que hará las maletas rumbo a Aprilia.

La dupla española en el equipo italiano será sin duda el gran 'dream team' de los últimos años en la categoría reina.

Y para el murciano será una oportunidad única de medirse al eneacampeón del mundo con una moto capaz de luchar por el campeonato.

"Las cosas son así", responde Acosta a 'Motorsport' cuando le preguntan por qué tomó la decisión de dejar KTM.

Y es que el 'Tiburón de Mazarrón' no se ha visto en condiciones de luchar por la corona hasta la fecha.

"Ya dije cuando firmé mi contrato con la fábrica (KTM) que lo único que quería era una moto para ganar el campeonato. Está claro que esa moto aún no ha llegado", ha explicado.

El reto de vencer a Márquez y ganar su tercer Mundial, el primero de MotoGP, es una oportunidad que no podía desaprovechar.

"Para ser sincero, no tengo más tiempo que perder. Adquirí mucha experiencia en KTM, pero también sentía que era el reto que necesitaba para mi carrera", ha zanjado.