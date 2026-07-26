La llamativa reflexión de Marc Márquez sobre el nuevo reglamento de MotoGP: "No será un F1, pero..."

La élite del motociclismo tendrá una nueva normativa la próxima temporada. Marc no ha dudado en dar su opinión sobre lo que espera de esas reglas. Su mensaje es distinto a la de otros pilotos de la parrilla.

Marc Márquez está en plena 'misión remontada'. El de Cervera ha cuajado unos últimos dos meses de competición absolutamente increíbles teniendo en cuenta la doble operación a la que fue sometido en el pasado mes de mayo.

Por entonces, su diferencia con respecto al líder del mundial era de alrededor de 100 puntos. Una distancia que Marc ha reducido hasta los 18 en cuestión de semanas dejando claro que es candidato a levantar el título de MotoGP 2026.

Durante este tiempo, el de Cervera también confirmó su continuidad en Ducati para los próximos dos años. En ese tiempo, MotoGP sufrirá ciertos cambios en su normativa que puedan generar algunas modificaciones para los pilotos y para el espectador.

Con respecto a ello, Márquez es claro: "Creo que la gente desde las gradas ni lo va a notar. Se nota poco. El cambio más grande creo que es el de neumáticos más que el de cilindrada (...) de aerodinámica esperaba más cambio. Se resta un poco, pero no resta mucho. Me hubiera gustado, por mí, que hubieran quitado mucho más".

"Cada época tiene sus cosas. Ahora hay electrónica única, en el 2012 no. Son cosas buenas y malas. Sin aerodinámica, lo que proporcionas es que puedas hacer carreras en grupo como se vio en Holanda en Moto3. Aquí cuesta más (...) con la aerodinámica, pierdes el 'donwforce'; no llega a ser como un F1, pero lo notas y la moto va peor. Es acostumbrarse", cocnluye el ilerdense en declaraciones que recoge 'Mundo Deportivo'.