"Me parece que se asemeja un poco..."
Un jefe de MotoGP compara a Marc Márquez con un piloto de Fórmula 1: ni Fernando Alonso ni Verstappen
Gunter Steiner, team principal de Tech3 KTM y exjefe de Haas F1, ve muchas similitudes entre el piloto de Ducati y Lewis Hamilton.
Con motivo del parón veraniego en MotoGP, Gunter Steiner ha concedido una entrevista a 'Motosprint' en la que ha reflexionado sobre las similitudes entre Fórmula 1 y MotoGP.
El actual team principal de Tech3 KTM fue durante varios años jefe de Haas y conoce perfectamente cómo se mueven los hilos en ambas categorías reinas.
Hablar de MotoGP es hablar de Marc Márquez, y Steiner cree que tiene su 'homólogo' en el 'Gran Circo': "Me parece que se asemeja un poco a Lewis Hamilton".
"Es muy bueno también a la hora de posicionarse bien, de ir rápido cuando toca, de saber cuándo no debe hacerlo, y también en cómo gestiona su imagen", ha explicado.
Eso sí, pone al piloto de Ferrari un escalón por encima: "No lo gestiona como Lewis, porque no hay nadie como Lewis".