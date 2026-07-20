"Fútbol 1, Delincuentes 0": la prensa mundial se rinde al triunfo de España ante Argentina en Nueva York

¿Por qué es importante? Los elogios al juego de España se extienden por toda la prensa, que destacan de igual manera el juego agresivo de Argentina. "Desde cualquier punto de vista futbolístico -y, según algunos, también moral-, este fue el resultado correcto", escribe el diario 'The Times'.

El triunfo de España en el Mundial de Fútbol 2026 ha sido destacado por la prensa internacional como una victoria merecida y un hito en el fútbol. España venció a Argentina 1-0 en una final tensa, con un gol de Ferran Torres en la prórroga. La prensa británica y asiática resalta el dominio táctico y la identidad de juego española, mientras que los medios italianos hablan de un "nuevo mundo rojo" y un relevo generacional en el fútbol. En Argentina, se reconoce la superioridad española y se valora el esfuerzo del equipo albiceleste, aunque lamentan la derrota y el fin de una era para Lionel Messi.

"Fútbol 1, Delincuentes 0". Así comienza 'The Telegraph' su crónica del triunfo de España contra Argentina en la final del Mundial, un artículo muy duro que habla de la "agresividad" de Argentina y del "maltrato" que los jugadores argentinos infligieron durante el encuentro. "Era imprescindible que España ganara esta final. Cualquier otro resultado habría sido un auténtico crimen", añade el autor, en uno de los artículos más duros que vemos sobre el juego de Argentina.

El triunfo de España en el Mundial de Fútbol 2026 ha sido una "victoria para el fútbol" después de que 'La Roja' venciera a una Argentina que se desmoronó en una final "larga, tensa y decepcionante", destaca este lunes la prensa británica. La cadena BBC resalta la victoria para el fútbol en la final 1-0 frente a la albiceleste y señala que España triunfó en una batalla de resistencia, tanto para jugadores como para espectadores, para derrotar a los argentinos y ganar su segundo Mundial masculino.

"Desde cualquier punto de vista futbolístico -y, según algunos, también moral-, este fue el resultado correcto", añade la emisora. Para el diario The Times, se trató de un final "amargo" en muchos sentidos, pero "el método se impuso a la locura".

"España, con su juego lógico y familiar de pases, presión y posicionamiento, desmanteló a Argentina, que se desmoronó en una final mundialista larga, tensa y decepcionante", agrega el rotativo. "España nos regaló un golazo y Argentina nos mostró su peor cara, tras una actuación cínica durante el partido, con un comportamiento lamentable una vez finalizado", subraya.

El periódico The Guardian dice que España ganó el Mundial tras romper "la resistencia de una Argentina en inferioridad numérica" y fue "el triunfo de una idea, de una identidad. De una fe inquebrantable y paciente".

"Argentina se condenó a sí misma por su falta de ambición, incluso antes de sufrir la expulsión de Enzo Fernández hacia el final del tiempo suplementario. Resulta sorprendente señalar que no realizaron ni un solo disparo a puerta hasta el minuto 115", dice. España no les permitió jugar, tal como apenas ha dejado hacerlo a sus rivales a lo largo del torneo, puntualiza el Guardian.

El Telegraph dice que la victoria de España fue un triunfo del fútbol y "el deporte se impuso", por lo que "todos salimos ganando con ello, el fútbol también". El tabloide The Mirror resalta que "España se corona campeona del mundo tras romper el empate con un gol en el minuto 106, pero la victoria se vio empañada por la mala actitud de Argentina al perder: hubo puñetazos".

La prensa italiana se rinde a un nuevo "mundo rojo"

La prensa italiana abrió este lunes sus espacios deportivos con la coronación de España como campeona del mundo tras imponerse a Argentina en la final, un triunfo que los diarios interpretan como la confirmación del dominio futbolístico de la selección española y como el relevo generacional definitivo en el fútbol internacional y lo bautizan como un nuevo "mundo rojo".

La imagen de Ferran Torres como autor del gol decisivo y la decepción de Lionel Messi tras la derrota argentina centran las portadas y análisis de los principales medios deportivos italianos. La Gazzetta dello Sport tituló en portada "Mondo rosso" (mundo rojo) y considera que España fue superior y que el resultado hizo justicia a lo ocurrido sobre el césped al subrayar el 20 a 2 de los tiros a puerta.

El titulo de la portada de Corriere dello Sport es "El Nuevo Mundo" y destaca que España vuelve a levantar la Copa del Mundo y presenta el triunfo como el resultado de un proyecto deportivo consolidado y la capacidad del equipo de Luis de la Fuente para mantener su identidad futbolística durante toda la final y resolver el partido en la prórroga.

El diario romano resume la actuación española como "Las Furias Rojas dominan la final" y también subraya el peso de la nueva generación española y el cambio de ciclo que representa el torneo. Con "Ha sido justo" titula el diario deportivo de Turín, Tuttosport, que dedica una parte central de su cobertura al protagonista del partido: Ferran Torres.

El diario destaca la incapacidad argentina para frenar el dominio español durante la final y La derrota de Messi ocupa igualmente un espacio destacado, interpretada como la imagen simbólica del final de una época.

El diario La Repubblica opta por señalar la victoria de España ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en varias ocasiones ha criticado el país. Interpreta la victoria española como la confirmación de una selección que ha sabido unir talento joven, organización táctica y una identidad reconocible. El diario destaca que España no solo ganó la final, sino que consolidó una forma de jugar que vuelve a situarla como referencia internacional.

La prensa de Asia destaca el "merecido triunfo" de España y las lágrimas de Messi

Los medios de comunicación de Asia destacaron el triunfo de España, sin dejar de resaltar el llanto de Lionel Messi tras ser derrotado por 1-0 en una prórroga en Nueva Jersey. Aunque las selecciones asiáticas quedaron fuera del torneo en las primeras rondas, miles de fanáticos siguieron los partidos en todo el continente hasta la final, transmitida en horas de la madrugada en Asia, donde, de igual forma, se concentraron multitudes para apoyar tanto a España como a Argentina.

Cuando ya amanecía el lunes en la región de Asia-Pacífico y quedaba claro que España se coronaba como la mejor del mundo, los portales más grandes y especializados del continente centraron sus publicaciones en esta hazaña.

Medios en China como el Global Times e iQuiyi Sports describieron como "formidable" y "claramente superiores" durante la final a La Roja, que consiguió la victoria gracias a un gol en el minuto 106 de Ferrán Torres, que sustituyó a Mikel Oyarzabal en el segundo tiempo. Asimismo, en India la web especializada Sportskeeda remarcó la excelencia y la presión mostrada por los españoles, especialmente por Torres, a quien calificaron como "el héroe" del encuentro.

En Japón, el diario deportivo Nikkan Sports destacó que el sueño de Messi de revalidar el Mundial "se desvaneció" ante una España joven que cerró el torneo con un solo gol encajado y amplió a 38 partidos su racha invicta. La agencia de noticias coreana Yonhap dijo que Luis de la Fuente diseño una defensa asfixiante para la final, mientras que Argentina no disparó en los 90 minutos y "la magia de Messi" no apareció en su "último tango".

Algunos medios dieron cobertura a las concentraciones de fanáticos españoles y latinoamericanos que hincharon por sus equipos en países donde casi nadie habla español.

En Singapur, el diario Straits Times mostró vídeos de personas cantando "yo soy español" y ondeando su bandera en una calle de la ciudad-Estado, donde también hubo seguidores de Argentina. En Indonesia, donde el Jakarta Post destacó que España ha frustrado el sueño de Messi, decenas de personas hicieron una caravana a bordo de motocicletas en Maluku, en el este del archipiélago.

La prensa argentina destaca la entrega del equipo y reconoce la superioridad de España

La prensa de Argentina destacó este domingo la entrega del seleccionado albiceleste en la derrota y reconoció la superioridad del conjunto europeo, al que describió como un "merecido campeón".

"Argentina dejó todo y cayó de pie: España merecido campeón del Mundial 2026", tituló el diario deportivo Olé una vez finalizado el encuentro. Pese a que resaltó que España fue "un rival superior", Olé destacó igualmente la actitud y el camino recorrido en el Mundial por el seleccionado argentino: "Gracias a un equipo de leyenda".

El diario Clarín puso el foco en la entrega argentina pese a contar con un jugador menos durante el tiempo suplementario por la expulsión de Enzo Fernández y también subrayó la superioridad del combinado europeo. En la misma línea, el portal Infobae consideró que "Argentina dio pelea hasta el final, pero fue superado por España que ganó 1 a 0 y se consagró campeón del mundo".

Infobae enfatizó que el conjunto albiceleste "nunca logró imponer su juego" y remarcó el impacto de las lesiones de sus dos zagueros, Cristian 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez.

El diario La Nación, por su parte, mencionó que "Argentina resistió hasta donde pudo" y tituló: "Fin de un sueño". Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia.

El equipo de Luis de la Fuente dominó de principio a fin el encuentro, pero sin tino sobre la portería contraria hasta el gol del triunfo, rematado por Ferran Torres tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams después de un centro de Pedro Porro.

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