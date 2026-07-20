Lamentable gesto de la selección argentina mientras España levantaba la Copa del Mundo

Lamentable gesto de la selección argentina mientras España levanta la Copa del Mundo

Los jugadores de la albiceleste dieron la espalda a la Selección mientras levantaban la copa en Nueva York.

Dice mucho más de alguien cómo celebra la derrota a cómo lo hace en la victoria. Y Argentina, tras perder la final del Mundial contra España, quedó retratada.

Mientras los nuestros levantaban al cielo la Copa del Mundo, el plantel de Scaloni le dio la espalda y se quedaron mirando a la grada.

Minutos antes, jugadores de ambos conjuntos se enzarzaron en una tangana que terminó con Paredes agarrando a Eric García del cuello y a Gavi por los suelos.

Lamentable imagen que deja una selección argentina que no supo ser elegante en la derrota y que dejó un vivo ejemplo de cómo no se debe actuar.

El feo gesto de la selección Argentina #España pic.twitter.com/ySGYVtS69i — Josef Ajram Tares (@josefajram) July 20, 2026