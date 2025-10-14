Djokovic, a corazón abierto sobre su relación con Rafa Nadal: "La amistad es imposible"

El balcánico ha asegurado que el balear "forma parte" de su vida: "En los últimos 15 años, lo he visto más que a mi madre".

Novak Djokovic, el último bastión de un 'Big Three' que no es solo historia del tenis, sino del deporte, ha concedido una extensa entrevista al 'Corriere della Sera' en la que ha hablado sobre sus máximos rivales.

Y llama poderosamente la atención sus palabras sobre el manacorí, sobre todo por afirmar que fue "imposible" ser su amigo.

"Nadal es solamente un año mayor que yo, los dos somos géminis. Al principio incluso cenamos juntos dos veces, pero hasta con él, la amistad es imposible", arranca el tenista más laureado de la historia.

"Siempre lo he respetado y admirado mucho. Gracias a él y a Federer, crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre, por eso les estoy muy agradecido", añade.

Según Djokovic, esa dificultad para crear una amistad radica en la ardua rivalidad que ambos mantenían.

"Nadal forma parte de mi vida, en los últimos 15 años, lo he visto más que a mi madre. Nunca hemos sido amigos. Entre rivales, es imposible, pero nunca hemos sido enemigos", señaló al respecto.