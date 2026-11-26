El ilerdense ha explicado que "cuando llega alguien a tu garaje, puedes cerrarte o intentar que las cosas fluyan".

Antes de que arranque el último fin de semana del calendario de MotoGP para esta temporada, en Ducati se han vivido momentos de mucha emoción.

No solo por el título de Marc Márquez, sino también por la despedida de un Pecco Bagnaia que no podrá correr en Valencia debido a una hemorragia cerebral.

El italiano, que ganó dos títulos con la marca de Borgo Panigale en la categoría reina, se mudará al garaje de Aprilia en 2027 para dejar paso a Pedro Acosta.

Sobre Bagnaia le han preguntado a Marc Márquez en la rueda de prensa previa al Gran Premio y el ilerdense ha tenido palabras muy bonitas para su todavía compañero.

"Pecco es un caballero. Él sigue siendo quien más ha dado a Ducati, porque comenzó su carrera aquí, y ha ganado dos títulos y muchas carreras", ha señalado.

Además, el de Cervera ha desvelado cómo se comportó Bagnaia cuando fichó por Ducati, destacando la actitud del '63'.

"Cuando llega alguien a tu garaje, puedes cerrarte o intentar que las cosas fluyan. Y él optó por la segunda, que dio mucha armonía. Por todo ello le deseo lo mejor", ha zanjado.