"Se aprende muchísimo de Marc": el elogio de una promesa de MotoGP a Marc Márquez

Diogo Moreira, piloto brasileño de Honda LCR, ha destacado todos los aspectos que ha aprendido del vigente campeón desde su desembarco en la categoría reina.

MotoGP ya está de vuelta. Después de dos semanas de parón desde el GP de Tailandia, los pilotos de la parrilla han aterrizado en Brasil para disputar la segunda carrera del calendario. Esta vez, en un circuito nuevo: el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania.

La carrera en Brasil es un evento muy especial, además de por ser un nuevo circuito, porque hay un piloto brasileño en el garaje. Diogo Moreira, piloto de Honda LCR de 21 años, correrá por primera vez en su país natal. Un hecho del cual está muy ilusionado. "Correr en Brasil y con una MotoGP es lo máximo", comenta el brasileño en declaraciones a 'Sport'.

Además de hablar acerca de la carrera, el piloto de 21 años ha destacado la figura de Marc Márquez como su referente desde que llegó a la categoría reina. "Con Marc ya llevamos tiempo entrenando. El primer año que me llamó fue quizá 2017 o 18, recién aterrizado en España. Y ahí empezó todo", añade Moreira sobre cómo fue su primera toma de contacto con el ilerdense.

"Desde el primer día lo he intentado aprovechar al máximo posible. Se aprende muchísimo de Marc y, sobre todo, me divierto, que al final es lo más importante. Le estoy muy agradecido siempre", revela Diogo sobre las lecciones que ha adquirido al entrenar junto a Marc.

Por último, Moreira asegura que siempre que comparte tiempo con él o lo ve entrenar, hace todo lo posible por "nutrirme de su experiencia". "Intento escuchar todo lo que dice cuando estoy con él, nutrirme de su experiencia", concluye el piloto brasileño.