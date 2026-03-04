El CEO de MotoGP medita posponer el GP de Qatar ante el conflicto en Oriente Medio: "Hay plan B"

Carmelo Ezpeleta ha descartado reemplazar la cita en el país árabe del próximo 12 de abril por otro GP, y apuesta por dejar en el aire la carrera hasta que se solucione el conflicto.

La situación en Oriente Medio está generando un caos en el deporte. El conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado la suspensión de varios eventos deportivos o, en su consecuencia, su posposición.

Este es el caso de la primera cita del Mundial de Resistencia (WEC), que ha pospuesto hasta nuevo aviso su GP de Qatar debido a la cercanía con los ataques. En una misma tesitura se encuentra MotoGP. La categoría reina disputará el próximo 12 de abril su correspondiente carrera en el país árabe, y su celebración pende de un hilo.

Sobre qué pasará, ha hablado Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, en un evento organizado por Estrella Galicia en Madrid. Ante la pregunta de si se cambiará de fecha, el directivo aseguró que, por el momento, habrá que esperar. "No puedo decir ahora que no vamos a ir", señala Ezpeleta.

"Estamos hablando con Qatar desde que pasó lo del domingo, y tomaremos una decisión. Es difícil que vayamos el 12 de abril a Qatar, pero yo no puedo decir que no vamos a ir", añade el CEO, instantes previos a descartar la idea de reemplazar el país donde se correrá por otro GP.

"Ir a otro sitio, seguro que no. ¿Encaje después en el calendario? En hacer calendarios somos buenísimos. Sabremos algo pronto, evidentemente. Estamos esperando que nos digan algo. Aún hay tiempo", recalca el directivo de MotoGP.

Por último, Ezpeleta ha pedido tranquilidad ante el futuro de la carrera y el porvenir de la competición. "Siempre tenemos un plan B", concluye Carmelo.