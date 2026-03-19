Ahora

"La evolución del brazo ha ido bien"

Marc Márquez no esconde quiénes son sus dos grandes rivales en MotoGP

El enecampeón del mundo ha afirmado en Brasil que "el nivel de Bezzecchi y de Acosta es real".

Marc Márquez Tailandia 2026Marc Márquez Tailandia 2026Getty Images

Tras un parón de tres semanas en MotoGP después del Gran Premio de Tailandia, la acción regresa este fin de semana en Brasil.

En la rueda de prensa previa, Marc Márquez ha hablado sobre sus dos grandes contendientes por el título: Marco Bezzecchi y de Pedro Acosta.

"Es verdad que aquí esperamos estar mucho más cerca. Pero el nivel de Bezzecchi y de Acosta es real, porque ya en las últimas seis carreras del año pasado, estuvieron casi siempre en el podio. Son dos grandes pilotos que se compenetran muy bien con su moto, y nosotros tenemos que trabajar para estar lo más cerca posible e intentar ganarles", ha explicado.

De hecho, el '3' considera que ambos tendrán ventaja en el trazado brasileño ya que nadie de la parrilla ha rodado allí hasta la fecha.

"Cuando tenía 20 años, en los circuitos nuevos tenía incluso un punto más que ahora, por esa inconsciencia de la juventud. Los pilotos jóvenes se adaptan mejor a los nuevos circuitos que los más experimentados, por esa inconsciencia", ha señalado.

Sobre su hombro derecho, Marc asegura que está mejor, pero no al 100%: "La evolución del brazo ha ido bien, bien. Estoy contento. He notado un pasito adelante, la mejora es constante, que es lo importante para no estancarse. He podido hacer dos días de motocross casi seguidos, que era algo que hasta ahora no había podido hacer".

Las 6 de laSexta

  1. EEUU baraja "retirar las sanciones al petróleo iraní" que ya esté en tránsito marítimo para contener la escalada de precios
  2. Sánchez asegura que España apostará por las "energías renovables" para paliar los efectos de la guerra: "No es el petróleo, no es el gas; es el sol y el viento"
  3. Vox acusa al PP de manipular a sus purgados y orquestar una campaña contra Abascal: "Es una estrategia de Génova intentando malmeter"
  4. La Fiscalía pide el archivo de la primera investigación contra una víctima de torturas durante franquismo al no poder identificarse a los autores
  5. Los Mossos buscan en el mar a Jimmy Gracey, el estudiante estadounidense desaparecido en Barcelona, tras hallar su cartera flotando
  6. Detenidas cinco personas por el asesinato por encargo de un hombre en Lugo de Llanera (Asturias)