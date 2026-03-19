Marc Márquez no esconde quiénes son sus dos grandes rivales en MotoGP

El enecampeón del mundo ha afirmado en Brasil que "el nivel de Bezzecchi y de Acosta es real".

Tras un parón de tres semanas en MotoGP después del Gran Premio de Tailandia, la acción regresa este fin de semana en Brasil.

En la rueda de prensa previa, Marc Márquez ha hablado sobre sus dos grandes contendientes por el título: Marco Bezzecchi y de Pedro Acosta.

"Es verdad que aquí esperamos estar mucho más cerca. Pero el nivel de Bezzecchi y de Acosta es real, porque ya en las últimas seis carreras del año pasado, estuvieron casi siempre en el podio. Son dos grandes pilotos que se compenetran muy bien con su moto, y nosotros tenemos que trabajar para estar lo más cerca posible e intentar ganarles", ha explicado.

De hecho, el '3' considera que ambos tendrán ventaja en el trazado brasileño ya que nadie de la parrilla ha rodado allí hasta la fecha.

"Cuando tenía 20 años, en los circuitos nuevos tenía incluso un punto más que ahora, por esa inconsciencia de la juventud. Los pilotos jóvenes se adaptan mejor a los nuevos circuitos que los más experimentados, por esa inconsciencia", ha señalado.

Sobre su hombro derecho, Marc asegura que está mejor, pero no al 100%: "La evolución del brazo ha ido bien, bien. Estoy contento. He notado un pasito adelante, la mejora es constante, que es lo importante para no estancarse. He podido hacer dos días de motocross casi seguidos, que era algo que hasta ahora no había podido hacer".