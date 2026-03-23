Marc Márquez admite su falta de velocidad y envidia el rendimiento de Aprilia: "Nos falta un puntito"

El vigente campeón del mundo ha reconocido la falta de agilidad de su Ducati en comparación con las motos de sus rivales en el GP de Brasil, aunque espera remontar en las próximas carreras.

Marc Márquez no ha comenzado la temporada de la mejor manera. Su rendimiento en las dos primeras carreras del curso no ha sido digno del vigente campeón del mundo, y el propio piloto lo ha admitido en varias ocasiones.

"Nos falta un puntito, que es el que teníamos nosotros el año pasado, y este año parece que lo tienen Bezzecchi con Aprilia y Martín", admite Márquez a los micrófonos de 'DAZN' tras finalizar el GP de Brasil.

Pese a no terminar la carrera en el podio, el ilerdense acabó cuarto por detrás de las Aprilia y Fabio Di Giannantonio, con quien tuvo un intenso duelo. Las sensaciones del eneacampeón del mundo no son malas, teniendo en cuenta cómo acabó en Tailandia con una sanción en la sprint y retirándose del GP a causa de un reventón inesperado.

"Bueno, viendo el cero de Tailandia, es lo que tiene. Cuando tú haces un cero, las primeras carreras son donde se nota más. Evidentemente, cuando no tienes la velocidad que teníamos el año pasado, puntuar aún es más importante", añadió el de Ducati, echando en falta la velocidad de su moto del año pasado y la escasa puntuación que obtuvo en Sepang.

Sin embargo, Márquez no pierde la esperanza de remontar puestos en la clasificación a fin de alcanzar a Bezzecchi y pelear por el título. "Espero que poco a poco me vaya encontrando más cómodo y podamos de esa manera también ganar velocidad", concluyó Marc.