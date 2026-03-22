La polémica acción de Di Giannantonio con Márquez que permitió a Martín ponerse segundo en el GP de Brasil

El italiano se fue algo largo en una curva y, para evitar el choque, Marc frenó. Eso abrió un hueco que Jorge aprovechó para adelantar a ambos pilotos y pasar directamente del cuarto al segundo puesto.

Marc Márquez ha sido cuarto en el Gran Premio de Brasil. El de Cervera ha tenido una carrera complicada en la que se ha encontrado con un gran Fabio Di Giannantonio y un espectacular Jorge Martín.

Marc se puso rápido segundo en la salida detrás de Bezzecchi. 'DiGia' tuvo un mal comienzo y cedió las dos primeras posiciones. Aún así, se recompuso y no perdió la estela del de Ducati y el de Aprilia, tampoco lo hizo Jorge Martín.

Sin embargo, con el paso de las vueltas, Marco se fue escapando dejando a Jorge, Fabio y Marc peleando por la segunda plaza. Cuando el italiano y Márquez peleaban por el segundo puesto ocurrió una acción que dio alas a Martín.

El de 'VR46' se fue algo largo en una curva, Marc frenó para evitar el impacto y se abrió un hueco por el interior muy grande. Jorge no perdonó el fallo y se hizo con una segunda posición que ya no soltaría en todo lo que quedaba de carrera.

'DiGia' y Márquez se quedaron peleando por el podio y fue el italiano quien terminó imponiéndose en una luchar al límite. Marc no mostró las mejores sensaciones sobre la Ducati. Aún así, luchó hasta el final en un circuito que poco le beneficia a su manera de pilotar.