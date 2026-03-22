Aviso serio de Márquez tras la victoria en la 'sprint' de Brasil: "No termino de entender..."

El de Cervera sigue algo preocupado con "gestos" que tiene encima de la Ducati y que son fruto de alguna dificultad que le sigue generando su hombro derecho, recientemente operado.

Marc Márquez firmó su primera victoria de la temporada en la 'sprint' del Gran Premio de Brasil. El de Cervera se recompuso después de un comienzo de curso algo extraño en el GP de Tailandia. Marc terminó segundo en la carrera corta y tuvo que abandonar el domingo.

Un inicio de Mundial raro que, tras el triunfo en suelo carioca, gana algo más de normalidad teniendo en cuenta el duro invierno que ha vivido el nueve veces campeón del mundo. No hay que olvidar que el ilerdense fue operado hace unos meses y que ha llevado a cabo su recuperación durante toda la pretemporada.

Marc sigue algo renqueante y, a pesar de la victoria en la 'sprint' de Brasil, revela que sigue con algunas dudas: "Tengo ganas de ver la carrera repetida, porque voy rígido, no voy suelto, y tengo gestos que no termino de entender. No juego tanto encima de la moto como el año pasado. Aquí he dado un paso, pero tengo que seguir empujando, que es la clave de la vida".

"Es una victoria super importante, porque en Tailandia sufrí. No me esperaba la victoria, porque ya vi en los ensayos que Diggia estaba pilotando muy bien. Todos los pilotos de Ducati tenemos la telemetría de los demás. Intenté ver qué estaba haciendo bien; nunca copiando, pero siempre adaptando cosas", reconoce Marc en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El de Ducati no manifiesta una comodidad completa sobre la moto y entiende que, de cara a defender el título, es fundamental que vuelva a estar al 100% físicamente.