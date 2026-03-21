Surrealismo en el GP de Brasil: un inmenso agujero en el circuito obliga a retrasar la 'sprint'

Un socavón de dimensiones considerables apareció en medio de la recta principal del circuito Goiania obligando a retrasar una hora y media la salida de la carrera corta.

Es una de las imágenes más sorprendentes que se recuerdan en MotoGP. Un agujero de varios metros cuadrados ha aparecido en la línea recta del Autódromo Internacional de Goiania - Ayrton Senna dejando una instantánea muy surrealista.

Desde que se ha detectado la presencia del socavón, los operarios de pista se han puesto a trabajar en la eliminación del propio. Aún así, ha habido consecuencias. La celebración de la carrera al 'sprint' se ha tenido que atrasar una hora y veinte minutos.

La profundidad del agujero es más que evidente y supone un riesgo tremendo pilotar con la pista en esas condiciones. Es inviable. Las fuertes lluvias y las complicadas condiciones meteorológicas habrían provocado la aparición del socavón esto últimos días.

Tomé Alfonso, jefe de seguridad de MotoGP ha explicado la situación: "Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, se ha producido un hundimiento en la superficie de la pista causado por el movimiento del terreno".

"Se encuentra fuera de la trazada y ya estamos reparando el problema, si todo va bien, hoy deberíamos poder celebrar la carrera Sprint de MotoGP", ha asegurado Alfonso en declaraciones recogidas por 'Motosan'.