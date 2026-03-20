"Aprilia, Acosta y muchas Ducatis estarán delante"
Marc Márquez desgrana el "principal problema" del GP de Brasil
El piloto de Ducati llega a una "pista a ciegas" en la que las condiciones climatológicas serán todo un 'hándicap' para los pilotos.
MotoGP aterriza este fin de semana en Brasil para correr en un circuito en el que no se compite desde 1989.
En su análisis previo al fin de semana en Goiania, Marc Márquez ha explicado cómo afronta rodar en terreno desconocido.
"Pista a ciegas, tienes primero que entender la pista, ver dónde estás, cómo te adaptas, cómo se adapta tu estilo de pilotaje, cómo te encuentras y a partir de allí ir construyendo el fin de semana", ha explicado.
A su vez, ha desgranado cuál puede ser el mayor problema para los pilotos: "Es verdad que quizá el principal problema del fin de semana serán esas tormentas. Quizá si puede haber algún problema. Tenemos que adaptarnos lo más rápido posible a la pista para ponerlo todo a punto".
Marc no duda de que "será un fin de semana también donde la Aprilia, Acosta y muchas Ducatis estarán delante", pero tiene claro que él no será el que mejor se adaptará al trazado brasileño.
"Sí que ha sido siempre uno de mis puntos fuertes llegar a un circuito nuevo, por mi estilo de pilotaje, en mi carrera deportiva. Es verdad que cuando tenía 20 años era incluso un punto más fuerte que ahora, por ese puntito también de inconsciencia que tiene un piloto joven", ha reflexionado.
Cabe reseñar que se trata de un circuito de derechas, lo que no beneficia al ilerdense: "No es nada nuevo, ¿no? Me gustaría que esa secuencia de curvas largas fuera de izquierdas, pero bueno, nos tenemos que adaptar y empezar a conocer líneas. Será un circuito, sobre todo por estas curvas largas de derechas, exigente a nivel del neumático trasero".